Die kuriosen Seiten der Niederösterreich-Wahl

Plakate mit einem Sinn für Humor

Was bei den Plakaten der wahlwerbenden Parteien für die Gemeinderatswahl in Niederösterreich auffällt, ist, dass manchmal auch eine Prise Humor erlaubt ist. So wirbt etwa der ÖVP-Kandidat Andreas Gamböck aus St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld mit dem Spruch „Häng dich uns an!“ neben einem Anhänger. Die NEOS in Obergrafendorf befinden sich nicht nur räumlich, sondern auch farblich in der Nähe einer bekannten Drogeriemarktkette.