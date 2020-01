2213 Bürger wählen nun mit falschen Stimmzetteln

„Ich war gerade bei meiner Mutter zu Besuch, als ich den Fehler bemerkte“, erklärt Christa Kranzl. Sie ist Spitzenkandidatin der gleichnamigen Liste für die anstehende Wahl in Persenbeug. Als zweitstärkste Kraft im Ort hätte sie mit ihrer Liste auch an zweiter Stelle des amtlichen Stimmzettels gereiht werden müssen. Auf den 2213 Exemplaren der Wahlberechtigten im Ort fand sich jedoch die an Mandaten ärmere VP wieder. „Ein Formalfehler“, wie es aus dem Rathaus heißt - mit weitreichenden Folgen. Weil bereits 200 Wahlkarten mit den falschen Stimmzetteln verschickt wurden, sind der Gemeindeabteilung des Landes in der Causa die Hände gebunden.