Cup-Blamage! Drittligist kickt Atletico-Stars raus

Atletico Madrid hat sich am Donnerstag im spanischen Pokal bis auf die Knochen blamiert: Der spanische Topklub verlor in der Runde der letzten 32 beim Drittligisten Cultural Leonesa trotz einer 1:0-Führung noch mit 1:2 und ist damit draußen. Der entscheidende Treffer fiel in der 108. Minute - alle Highlights der Sensation gibt’s oben im Video!