Kollision mit Ampelmast - Auto in Teile zerrissen

Fahrzeug in mehrere Teile zerrissen

„Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug in mehrere Teile zerrissen wurde“, berichtete der stellvertretende Feuerwehrkommandant Benjamin Löbl am Donnerstagnachmittag. Die Wrackteile lagen über mehr als hundert Meter auf Fahrbahn verstreut. Zwar waren die Helfer der Rettung sowie die Mannschaft des ÖAMTC-Rettungshubschraubers rasch zur Stelle, doch für den Lenker des Fahrzeugs kam jede Hilfe zu spät.