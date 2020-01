U1 fuhr mit offener Zugtür los: Technischer Defekt

Noch nicht restlos geklärt ist auch die Ursache für einen Unfall mit einem Bus der Linie 26A am Montagvormittag in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich. Das Fahrzeug krachte in die alte Stadtmauer, drei Fahrgäste und der Lenker wurden leicht verletzt. Der Chauffeur hatte angegeben, ihm sei kurz schwarz vor den Augen geworden. Er sei noch nicht wieder im Dienst zurück, sagte Schmid. Sobald es dem Mann besser geht, werde der Vorfall aufgearbeitet.