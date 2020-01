Kinder von IS-Anhängerinnen nach Belgien gebracht

Vier Kinder zweier belgischer IS-Anhängerinnen sind von der Türkei nach Belgien gebracht worden. Die Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren seien am Montag am Brüsseler Flughafen angekommen und dann für medizinische Untersuchungen in ein Antwerpener Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Antwerpener Staatsanwaltschaft. Zwei weitere jüngere Kinder befinden sich demnach weiterhin zusammen mit ihren Müttern in einem türkischen Gefängnis.