Speed konsumiert und Hotelzimmer verwüstet

Nach gleichgelagerten Fällen von Sachbeschädigungen in Hotels forschten Beamte der Polizeiinspektionen Traun und Marchtrenk Beschuldigte aus und verhinderten womöglich eine weitere Tat. In der Nacht auf 18. November 2019 mietete sich die sechs Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren aus Linz und Linz-Land, darunter drei Österreicher, zwei bosnische und ein russischer Staatsangehöriger, in ein Hotel in Traun ein und verwüsteten das gebuchte Zimmer.