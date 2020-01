Ältere stört Handy-Kontrolle durch ihre Kinder

Die Generation 65+ will sich nicht von den eigenen Kindern per Smartphone überwachen lassen. Das ergab eine Umfrage von emporia Telecom aus Linz. Für den Arzt oder in Notlagen würden sie aber einem Zugriff auf das Handy zustimmen. Altenbetreuerin Olga Neundlinger hält überhaupt wenig von der Betreuung am Handy.