Rodeln: Madeleine Egle in Lillehammer EM-Fünfte

- Madeleine Egle hat am Samstag in der Rodel-EM im Rahmen des Kunstbahn-Weltcups in Lillehammer den fünften Platz erreicht. Österreichs aktuell schnellste Dame wurde in der Weltcup-Tageswertung Sechste, sie büßte im zweiten Lauf mit der nur achtbesten Zeit einen Rang ein. Die Russin Tatjana Iwanowa holte ihren vierten EM-Titel.