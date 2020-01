Frau überlebt in SUV sechs Tage in eisiger Kälte

Eine vermisste Frau aus Kalifornien ist nach sechs Tagen in eisiger Kälte in ihrem eingeschneiten SUV gefunden worden - 130 Meter von der nächsten Straße entfernt. Die 68-jährige Paula Beth James, die unter Demenz im Frühstadium leidet, hatte sich mit einer Umzugsdecke und den Fußmatten warmgehalten. Die Behörden in Nordkalifornien hatten seit dem 9. Jänner nach der Frau gesucht.