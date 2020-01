Zweiten Planet um Nachbarstern der Sonne entdeckt?

Die Supererde Proxima c benötigt demnach für eine Umrundung ihres Zentralgestirns 1900 Tage (als etwa 5,2 Jahre) und ist ein alles andere als lebensfreundlicher Ort. Ersten Berechnungen zufolge beträgt die Masse des Exoplaneten rund 5,8 Erdmassen, die Temperatur auf seiner Oberfläche dürfte im Schnitt eisige minus 234 Grad Celsius betragen. Das Ungewöhnliche an Proxima c sei seine Lage weit jenseits der sogenannten Schneegrenze (der Grenze, ab der Wasserdampf und andere Gase ausfrieren zu Eis werden; Anm.), berichten die Forscher im Fachmagazin „Science Advances“.