Drogenlenker wegen überhöhtem Tempo gestoppt

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 12. Jänner um 15:15 Uhr mit seinem Pkw auf der B127 von Kleinzell kommend in Richtung Rohrbach. Dabei wurde er auf der Freilandstraße mit einer Geschwindigkeit von 127 km/h gemessen. Im Zuge der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Symptome einer Drogenbeeinträchtigung fest, welche durch eine klinische Untersuchung bestätigt wurde. Dem 32-Jährigen war die Lenkberechtigung bereits bescheidmäßig entzogen worden, an seinem Fahrzeug hatte er vorschriftswidrige Reifen montiert.