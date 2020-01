Betrunkener (39) zu Polizist: „Jetzt bist du tot“

Wieder einmal sind Wiener Polizisten am Freitagabend zu einer Streitschlichtung in einer Wohnung alarmiert worden. Als die Beamten in dem Gebäude im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus ankamen, sahen sie sich mit einem äußerst aggressiven Rumänen (39) konfrontiert, der einen Beamten kurzerhand massiv bedrohte: „Jetzt bist du tot!“