Vanessa Herzog holt EM-Silber über 500 Meter

Die Österreicherin Vanessa Herzog hat am Samstag in Heerenveen bei den Einzelstrecken-Europameisterschaften im Eisschnelllauf über 500 m ilber geholt. Den erneuten Gold-Gewinn wie 2018 in Kolomna verfehlte die 24-Jährige in 37,49 Sek. gegenüber der Russin Olga Fatkulina um 0,09 Sek. Deren Landsfrau Angelina Golikowa wurde von Herzog im direkten Duell um 0,01 Sek. auf Gesamtrang drei verwiesen.