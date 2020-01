NGO-Kapitän hört auf: Verein „zu linksradikal“

Wurde als Kapitän in Malta und Italien angeklagt

Reisch war während seiner Tätigkeit als Kapitän im Jahr 2018 verhaftet worden. Italien und Malta hatten sich zunächst geweigert, das Rettungsschiff mit 234 Flüchtlingen anlegen zu lassen. Als die Lifeline schließlich doch in einem Hafen des Inselstaates anlegen durfte, wurde sie beschlagnahmt und Reisch verhaftet. Er wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verdonnert, weil die Registrierung des Schiffes nicht in Ordnung gewesen sei. Erst vor wenigen Tagen wurde er in einem Berufungsverfahren freigesprochen. Das seit eineinhalb Jahren festgesetzte Schiff wird nun vermutlich ebenfalls freigegeben.