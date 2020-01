Laudamotion rechnet mit 90 Millionen Euro Verlust

Die Billigairline Laudamotion wird laut Angaben des Mutterkonzerns Ryanair im laufenden Geschäftsjahr einen Verlust von 90 Millionen Euro machen. Schuld sei vor allem der Preiskampf am Flughafen Wien. Gespart werde nun bei den Mitarbeitern. In einem Schreiben von Laudamotion-Chef Andreas Gruber hieß es, dass die Mitarbeiter bereits ab dem 1. April für die Nutzung der Parkplätze am Flughafen Wien, medizinische Untersuchungen und etwa bei Ersatzuniformen zur Kasse gebeten werden sollen. Im Gegenzug soll es für die Laudamotion-Angestellten allerdings eine jährliche Sonderzahlung in der Höhe von 360 Euro geben.