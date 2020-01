Geheimdienste: Kein Hinweis auf Abschuss im Iran

Tag der Trauer in der Ukraine

Nach dem Absturz gedenkt die Ukraine der mehr als 170 Todesopfer. Präsident Wolodymyr Selenskyj habe diesen Donnerstag zum Tag der Trauer erklärt, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Das Staatsoberhaupt legte in der Nacht Blumen am Kiewer Flughafen Boryspil nieder.