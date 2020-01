Vienna Capitals gewinnen bei Schlusslicht Dornbirn

Die zuletzt vor Heimpublikum dreimal in Serie siegreichen Dornbirner gingen durch Stefan Häußle (3.) in Führung. Danach trafen aber die Gäste durch Kyle Baun (10.), Dario Winkler (16.) und Sondre Olden (27.) dreimal. Der Anschlusstreffer gelang in der Schlussphase neuerlich Häußle (56.), zum Ausgleich kam es aber nicht mehr. In der letzten Minute erhöhte Ali Wukovits mit einem Empty-Net-Treffer noch auf 4:2.