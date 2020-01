Passant von Straßenbahn meterweit weggeschleudert

Ein Fußgänger ist am Mittwochnachmittag am Linzer Hauptplatz von einer Straßenbahn erfasst und schwerst verletzt worden. Der 65 Jahre alte Mann war plötzlich aus dem Wartehäuschen und auf die Gleise getreten, bemerkte dabei jedoch offenbar nicht das herannahende Verkehrsmittel. Er wurde von diesem erfasst und mehrere Meter weit weggeschleudert. Einige Schaulustige sollten in der Folge den Rettungseinsatz stören.