Betrüger meinte, Ibiza-Video beschaffen zu können

„Er hat erzählt, er sei in der Villa in Ibiza gewesen“

Er, so hieß es, wüsste, wie die Datei zu beschaffen sei. Und da viele daran interessiert waren, war der Andrang am Handy des Mannes natürlich groß. Auch Prof. Gert Schmidt wollte mehr wissen. Er ist Chef der EU-Infothek, einer Online-Plattform, die an vorderster Front über das Video und dessen Hintergründe berichtete. Schmidt als Zeuge: „Wir haben uns getroffen, er hat erzählt, er sei in der Villa in Ibiza gewesen und hätte dort technische Überprüfungen durchgeführt. Ein Anwalt hätte ihn beauftragt, die Sicherheit des WLAN-Netzes zu bewerten. Das hat er mir ungefragt erzählt.“