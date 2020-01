Teresa Stadlober überrascht in Fiemme

Stadlober war im Viertelfinale noch schneller als in der Qualifikation, in dem sie 10,33 Sekunden auf die Schnellste verloren hatte. Dennoch reichte es nur zum sechsten bzw. letzten Platz in ihrem Heat. „Es ist wahr geworden und eine kleine Sensation, dass ich die Qualifikation im Sprint geschafft habe.“ Für die 26-Jährige war es nach lediglich Rang elf am Vortag im Massenstart eine Genugtuung. „Ich habe versucht, meine gute Form in diesen Sprint umzulegen.“