Rohrbach ist bei den Öffis „weg vom Schuss“

„Die Unterschiede zwischen den Bezirken sind in Oberösterreich sehr groß“, analysiert der Verkehrsclub Österreich und ortet „großen Aufholbedarf“ bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am meisten in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung, wo an Schultagen nur 73, beziehungsweise 62 Prozent der Bevölkerung die nächstgelegene Stadt erst nach einer mehr als halbstündigen Fahrt mit Bus und Bahn erreichen können.