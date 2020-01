Britische Reibeisenstimme Rod Stewart wird 75

Musik > Fußball

Geboren wurde Stewart in Nordlondon, mit einem schottischen Spengler und Fußballfan als Vater. Der junge Rod war das Nesthäkchen einer großen Familie und hatte zwei Talente: Singen und Fußball. Seinem Vater zuliebe versuchte er sich sogar an einer Karriere als Profi-Fußballer. „Ich war der letzte (Sohn), also habe ich es versucht, aber ich war nicht gut genug“, sagte er „Rolling Stone“. Stattdessen spielte und sang er in den unterschiedlichsten Bands, bis er schließlich bei der Jeff Beck Group landete und 1969 Leadsänger der (Small) Faces wurde. Im selben Jahr legte er sein erstes Soloalbum „An Old Raincoat Won‘t Ever Let You Down“ vor. Der große Durchbruch gelang ihm 1971 mit der Single „Maggie May“, Stewarts erstem großen Hit als Solokünstler.