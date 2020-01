ÖSV-Adler Kraft: „Ich bin mit Stolz Österreicher“

Tourneekönig, Weltcupsieger und Weltmeister! Superadler Stefan Kraft hat in seiner Bilderbuch-Karriere schon fast alles gewonnen. Nur einen Kindheitstraum konnte sich der 26-Jährige noch nicht erfüllen. Der Salzburger wartet vor dem Bergisel-Springen in Innsbruck am Samstag noch immer auf seinen ersten Heimsieg. Das wäre für unseren Überflieger gerade jetzt nach dem enttäuschenden 13. Platz in Garmisch am Neujahrstag und der damit wohl verlorenen Tournee-Gesamtwertung eine große Genugtuung.