Buschbrände färben Neuseelands Gletscher braun

Rauchwolken aus Australien hatten erstmals zum Jahreswechsel Neuseeland erreicht. Sie sorgten dafür, dass die Sonne - je nach Intensität des Qualms - eigentümlich rot oder gold gefärbt am Himmel stand. „Der Rauch, der mehr als 2000 Kilometer über die Tasmanische See gezogen ist, ist deutlich sichtbar“, berichtete der neuseeländische Wetterdienst MetService via Twitter. In den am stärksten betroffenen Gebieten betrage die Sichtweite nur zehn Kilometer.