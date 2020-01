Drittwärmstes Jahr der Geschichte ohne Rekorde

1,7 Grad über dem langjährigen Mittel: 2019 geht als drittwärmstes Jahr seit Beginn der Messungen in die Geschichtsbücher ein. Bis auf dem Mai war es in jedem Monat zu heiß. Höhepunkt war der Juni mit durchschnittlich 23,4 Grad in Linz. „Absolute Rekorde hat es aber keine gegeben“, so Meteorologe Alexander Ohms.