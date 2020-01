Dreikönigsaktion hilft in den Slums von Mukuru

„Will Ungerechtigkeiten bekämpfen“

„Patin“ fast all dieser Schicksale ist die Irin Mary Killeen. Die 75-jährige Ordensschwester von den Sisters Of Mercy lebt seit mehr als 40 Jahren in Kenia und hat ihr ganzes Leben der Rettung von Kindern verschrieben. „Es ist eine dankbare, aber auch schwierige Aufgabe. Schließlich stecken oft wirklich schlimme Schicksale dahinter.“ Viele ihrer ehemaligen Kinder, wie auch Odhiambo, haben dank ihrer Hilfe die Spur in ein normales Leben hingekriegt und unterstützen sie in diversen Partnerprojekten bei ihren Vorhaben. Nicht zuletzt durch Sister Marys Einsatz wurde vor knapp 20 Jahren die St. Catherine’s Primary School gebaut. Bewusst neben den Mukuru-Slums, um mittlerweile rund 1300 Kindern, die vom kenianischen Bildungssystem ausgeblendet wurden, eine Schulausbildung zu ermöglichen. „An die Kinder in den Slums denkt viel zu selten jemand, normale Schulen können sie sich nicht leisten. Die Schule dient ihnen hier aber als Sprungbrett.“ Etwa für die 13-jährige Caroline, die aus Geldmangel oft hungrig in die Schule kommt. Hier gibt es Porridge und für alle Mittagessen. Später will sie Anwältin werden, „weil ich die vielen Ungerechtigkeiten in Nairobi bekämpfen will“. Was sie alle gemein haben: Tapferkeit und Hoffnung.