Brisant: In der Bullen-Kabine beim Hit gegen Real

Es sind einzigartige Bilder, direkt aus der Halbzeitbesprechung beim Test-Hit gegen die „Königlichen“. Folge fünf der Doku „Jedermann. Des is Soizburg“ begleitet den Serienmeister in der Sommervorbereitung rund um den Test-Kracher gegen Real Madrid in der Bullen-Arena. Seien Sie hautnah dabei (im Video oben)!