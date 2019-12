Gefangenenaustausch von Österreicher ausgehandelt

„Es ist nun einiges in Fluss gekommen“

Sajdik ist nach diesem Gefangenenaustausch vorsichtig optimistisch, was die Ukraine-Krise betrifft. „Es ist einiges in Fluss gekommen, und man redet sich jetzt jedenfalls leichter. Von den vier Aufgaben sind zwei abgehakt: Waffenstillstand und Gefangenenaustausch. Zwei Punkte müssen noch abgearbeitet werden: neue Truppen-Entflechtungszonen und neue Übergänge.“ Sajdik zählt zu den erfahrensten Spitzendiplomaten Österreichs. Er war Botschafter in Moskau, in Peking und bei der UNO. Zu Silvester endet seine Berufslaufbahn.