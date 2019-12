Erschöpfte Alpinisten bauten Schnee-Biwak

Zufällig in der Diensthütte der Bergrettung

Denn die beiden Bayern schlugen gegen 19 Uhr per Notruf Alarm. Sie hatten sich völlig erschöpft wenige hundert Meter unterhalb der Simonyhütte ein Schnee-Biwak gebaut und warteten dort auf Hilfe. Preimesberger war mit einem Freund zufällig in der Diensthütte der Bergrettung nahe dem Wiesberghaus, das auch zu hat. Sie bargen das Duo, brachten es zu der eine Stunde entfernten Hütte.