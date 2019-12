Schlierenzauer: „Das ist genau, was ich brauche!“

Platzierungen von vier und 44, zwölf und 37 belegen zunächst eine gewisse Inkonstanz. Einzelne Topsprünge, darunter eine Bestweite wie in Nischnij Tagil, zeigen aber auch, dass Schlierenzauer fünf Jahre nach seinem 53. und letzten Weltcup-Sieg wieder an der Weltspitze anklopft. „Ich habe gehofft, vor der Tournee das eine oder andere Erfolgserlebnis landen zu können, so gesehen stimmt mich die Entwicklung durchaus positiv“, erklärte Schlierenzauer gegenüber der APA.