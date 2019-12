„Wollten nur schauen“: Christbaumdiebe gefasst

Als Beamte wenig später an Ort und Stelle waren, waren die drei mutmaßlichen Christbaumdiebe - zwei Österreicher sowie ein Bosnier - um keine noch so plumpe Ausrede verlegen. So beteuerten sie, dass sich die Bäume bereits außerhalb der Umzäunung befunden und die drei Männer lediglich an ihrer Optik Interesse gehabt hätten. Lediglich anschauen hätten sie die Nadelbäume wollen, versicherte das Trio.