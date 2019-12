Konsel: „Ich fand Panenka in der Badewanne“

Spannende Geschichten

Erfahren Sie hier, warum Otto Baric ihn quasi aus der Stadthalle verpflichtete, wie viele seiner grauen Haare Trifon Ivanov am Gewissen hatte, wie es in den 80ern war, im Team mit Kapazundern wie Hans Krankl und Heribert Weber zu spielen, warum er knapp vor dem Europacup-Halbfinale Antonin Panenka in der Badewanne fand, wie er den Elfmeter gegen Andreas Brehme halten konnte, warum die „Rote“ im WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden die wichtigste in seiner Karriere war und vieles, vieles mehr. Alles hier im Podcast (oben).