„Starliner“-Kapsel sicher in New Mexico gelandet

Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean wurde das unbemannte Raumschiff, das am Sonntag eigentlich an der ISS hätte andocken sollen, von drei riesigen Fallschirmen abgebremst, um dann um 7.58 Uhr Ortszeit auf sechs Luftkissen auf der Testanlage White Sands zu landen. „Touchdown #Starliner!“, twitterte NASA-Chef Jim Bridenstein.