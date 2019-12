Grenzkontrollen seit 2015 kosteten 300 Mio. Euro

Grenzkontrollen im November für halbes Jahr verlängert

Österreich und Deutschland verlängerten die Kontrollen an den Grenzen per 11. November für ein halbes Jahr. „Es hat sich gezeigt, dass wenn Grenzkontrollen im Herzen Europas durchgeführt werden, sie einen positiven Effekt auf die Migrationsbewegungen haben. Das muss man also fortführen“, sagte Peschorn im Oktober am Rande des EU-Innenministerrates in Luxemburg.