Linzer Fleischerei Hörlsberger vor dem Aus?

Personalsituation muss sich entspannen

Also will er jetzt aufhören und verkaufen, oder nicht? Hörlsberger: „Naja, wenn sich die Personalsituation bis nächstes Jahr nicht entspannt und wir kein Personal finden, dann muss man sich was überlegen. Denn mehr als 18 Stunden kann ich nicht jeden Tag arbeiten und ich hab’ zwei kleine Kinder.“ Vorerst macht Hörlsberger „mit meinen super Damen“ aber nur eine Woche Pause und sperrt am 2. Jänner wieder auf. Geeignetes Personal zu finden, sei generell schwierig im Handel, und das nicht erst jetzt. Erst recht in einer Fleischerei mit anspruchsvollen Stammkunden, zu denen beispielsweise auch Ex-Stadtchef Franz Dobusch gehört.