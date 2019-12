Zehn Kilo Drogen an Asylheim geliefert

Drehscheibe für Kleinhandel

Das Cannabis wurde von dem Kosovaren von Wien nach Oberösterreich geliefert, an die Asylwerber übergeben, von diesen in kleinere Einheiten abgepackt und im Großraum Linz und Bregenz an Subverteiler und weitere Abnehmer gewinnbringend verkauft. Der Gruppe wurden im Zeitraum von zumindest 2016 bis Frühjahr 2019 Verkäufe von Cannabiskraut im zweistelligen Kilobereich nachgewiesen. Der Drogenlieferant wurde in Wien festgenommen.