Kjetil Jansrud mit Bestzeit im Gröden-Training

Die Piste war laut den Sportlern trotz der hohen Temperaturen in einem guten Zustand, die Geschwindigkeit hoch. Kritisiert wurde der teils hohe Luftstand bei den Sprüngen und eben die Sicht. Das Training am Mittwoch war wegen Nebels abgesagt worden. Am Freitag soll auf der Saslong-Rennstrecke der Super-G (11.45 Uhr) gefahren werden, am Samstag zur gleichen Zeit der Abfahrtsklassiker.