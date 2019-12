Premier urlaubt auf Hawaii - und Australien brennt

Premier nimmt „wohlverdiente Pause“

Wenn der Premier in den Urlaub geht, wird üblicherweise in einer Mitteilung bekannt gegeben, wer ihn in der Zeit offiziell vertritt. Dies blieb bisher aus. Schatzkanzler Josh Frydenberg sagte Medienberichten zufolge, Morrison befinde sich mit seiner Familie in Übersee. Der 51-Jährige habe sich „eine wohlverdiente Pause“ genommen, werde seine Arbeit aber bald wieder aufnehmen.