Nord Stream 2: US-Kongress beschließt Sanktionen

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschlossen (siehe auch Video oben). Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag auch der Senat mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket, in das das „Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit“ eingefügt worden war. Die Pipeline, wegen deren Bau sich auch Frankreich und Deutschland in die Haare geraten waren, wird unter der Führung des russischen Gaskonzerns Gazprom errichtet. Mehrere europäische Firmen, darunter die österreichische OMV, Uniper und die BASF-Tochter Wintershall Dea, sind an der Finanzierung der Röhre beteiligt.