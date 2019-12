Razzien bei Identitären-Chef Sellner rechtswidrig

Begründeter Anfangsverdacht fehlte

Wie das Gericht in Graz, bei dem Sellner nach Beginn der Ermittlungen Beschwerde eingelegt hatte, nun urteilt, sei dies allerdings nicht rechtens gewesen. Für die Kontoeinsicht und die Razzien habe ein begründeter Anfangsverdacht gefehlt, so das Gericht. Sellner lud am Tag nach der Bekanntgabe des Urteils in eine Wiener Gaststätte, um die „freudige“ Nachricht zu verkünden.