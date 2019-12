ÖSV-Team im Ski Cross mit starker Leistung

Kappacher hatte sich für sein Heimrennen mehr vorgenommen, zumal er in der Vorwoche in Val Thorens (FRA) in beiden Rennen die Qualifikation nicht geschafft hatte. Daher war der Salzburger nicht vollauf zufrieden. „Ich bin heute mit dem Ziel an den Start gegangen, um die Stockerlplätze mitzufahren. Leider habe ich im Semifinale keinen optimalen Lauf erwischt und damit war auch die Chance auf das Podium dahin. Wenn es mir gelingt, die kleinen Fehler auszumerzen, dir mir noch unterlaufen, geht es für mich mit Sicherheit noch weiter nach vorne“, meinte Kappacher, der als Qualifikations-Zweiter in das 32er-Finale eingezogen war.