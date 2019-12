So zart war Ihr Fleisch garantiert noch nie

Dieses Gerät vereint Schongarer, Sous Vide und Temperaturfühler in einem. Damit können Sie die gewünschte Garzeit und Temperatur so einstellen, dass Ihr Fleisch eben genau den Garpunkt erreicht, den Sie am liebsten haben. Wir haben es zunächst mit Hühnchen versucht, anschließend auch einen Lungenbraten damit zubereitet. Das Fleisch wurde mit Gemüse und Brühe etwa acht Stunden lang gegart und die Temperatur dabei stets im Blick gehalten. Das Ergebnis: Das Fleisch „zerfiel“ beim Herausnehmen, erinnerte etwas an „Pulled Pork“ und war perfekt gegart. Nicht zäh, nicht zu weich. Im Gegensatz zur Zubereitung im Rohr verwendeten wir kein Fett, somit war das Ergebnis auch gesünder und bekömmlicher (Anm.: Man kann natürlich auch etwas Fett hinzugeben, das verleiht dem Gericht etwas mehr Geschmack). Besonders beeindruckt hat uns, dass man damit sogar Joghurt und Kuchen zubereiten kann!