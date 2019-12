Esel-Fohlen macht das Weihnachtsglück perfekt

China schlachtet Esel für Wellness

Leider aber geht es nicht allen Esel so gut. Derzeit kauft etwa die Volksrepublik China in Afrika nahezu alle Esel auf, die sie bekommen kann. Dabei werden diese unschuldigen Tiere geschlachtet, nur um aus der Eselhaut eine bestimmte, stimulierende Gelatine zu erzeugen. Tausende Esel müssen so für „chinesische Wellness“ ihr Leben lassen.