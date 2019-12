Klarer Sieg gegen Mourinho! Bayern feiern Rekord

Die Achtelfinalisten der Champions League nach dem Ende der Gruppenphase am Mittwochabend:

Paris St. Germain (Erster Gruppe A), Real Madrid (Zweiter A), Bayern München (Erster B), Tottenham (Zweiter B), Manchester City (Erster C), Atalanta Bergamo (Zweiter C), Juventus Turin (Erster D), Atletico Madrid (Zweiter D), Liverpool (Erster E), Napoli (Zweiter E), FC Barcelona (Erster F), Borussia Dortmund (Zweiter F), RB Leipzig (Erster G), Olympique Lyon (Zweiter G), Valencia (Erster H), Chelsea (Zweiter H)