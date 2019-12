Aus & vorbei! Bullen-Traum platzt in 100 Sekunden

Aus und vorbei! Salzburgs Traum vom Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League ist geplatzt! Und das innerhalb von nur 100 Sekunden. Denn: Die Bullen kassierten am Dienstag in einer rasanten Partie vor knapp 30.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim durch einen Doppelschlag von Naby Keita (57.) und Mohamed Salah (58.) eine 0:2-Heimniederlage gegen Liverpool. (Im Video oben sehen Sie, was Maxi Wöber, Erling Haaland und Rasmus Kristensen zum Spiel zu sagen haben.)