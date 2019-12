Neues Banksy-Graffiti in Birmingham aufgetaucht

Künstler postet Video von Graffiti auf Instagram

Auf seinem Instagram-Account postete der Künstler am Montag ein Video, in dem das Graffiti und ein Obdachloser, der auf der Parkbank Platz genommen hat, zu sehen sind. Kommentiert hat Banksy den Beitrag mit den Worten „God bless Birmingham“ (Gott segne Birmingham). Unterlegt ist der halbminütige Clip mit einem Ausschnitt aus dem populären Weihnachtslied „I’ll Be Home For Christmas“.