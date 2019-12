Erstes Schülerparlament: Jugend übernahm Landtag

Wie in der „echten“ Politik ist auch bei der Jugend gesunde Ernährung ein Thema: In vielen Bildungseinrichtungen gäbe es keine Möglichkeit, sich ausgewogen zu ernähren - zudem bedürfe es Alternativen zu Fleisch. Die Schüler fordern deshalb verpflichtende Angebote von regionalen und saisonalen Lebensmitteln in Schulkantinen sowie Ernährung als Pflichtfach.