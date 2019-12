Erdöl & Co: „Ideen und Forschung sind nötig!“

Nicht nur durch Fridays for Future und Greta Thunberg, welche nach Ihrem Segeltörn über den Atlantik gestern bei der Klimakonferenz in Madrid angekommen ist, ist das aktuell vorherrschende Thema der Klima-und Umweltschutz. Auch bei den derzeit stattfindenden Koalitionsverhandlungen werden diese ein wichtiger Diskussionspunkt sein. Doch wie realistisch sind die Forderungen, die an die Politik und Industrie gestellt werden. „Krone“-Umweltredakteur Mark Perry hat hierzu erst OMV-Chef Rainer Seele befragt.