Baby nach schwerer Misshandlung in Lebensgefahr

Nach einer offenbar schweren Misshandlung schwebt ein erst drei Monate altes Baby in Wien derzeit in Lebensgefahr. Der kleine Bub musste mit schwersten Gehirnverletzungen notoperiert werden und befindet sich im künstlichen Tiefschlaf. Der Vater (35) und die Mutter (30) wurden angezeigt, der 35-Jährige bereits in die Justizanstalt eingeliefert.